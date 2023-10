De Ligt, l'addio alla Juve e la frecciatina: "Ora posso vincere la Champions"

Intervistato da Voetbalzone, De Ligt è tornato sull'operazione che l'ha visto trasferirsi dalla Juventus al Bayern Monaco : " Ero alla Juventus e mi sentivo abbastanza bene lì . Il Bayern è stato eliminato dalla Champions League contro il Villareal, poi hanno contattato il mio agente. Hanno detto: abbiamo bisogno di un altro difensore. Quindi il mio agente mi ha chiesto: il Bayern Monaco sta cercando un altro difensore , ti piacerebbe? Allora ho detto molto rapidamente: se è una possibilità, mi piacerebbe molto andarci . Quindi è stato messo in moto tutto, all'incirca a maggio/giugno. Verso metà luglio era fatto".

Le motivazioni del trasferimento di De Ligt

De Ligt ha poi proseguito, mettendo in risalto le motivazioni che l'hanno spinto a scegliere il Bayern Monaco, nonostante avesse un ottimo rapporto con l'ambiente bianconero: "Volevo soprattutto andare al Bayern, perché alla Juve mi sentivo bene ed ero molto amato lì. I tifosi pensavano che fossi un ottimo giocatore e vedevano che mi impegnavo sempre molto e giocavo bene. Quindi ho avuto un bel periodo lì, ma se una squadra come il Bayern Monaco ti vuole, con buone possibilità di vincere la Champions League ogni anno, non ho dovuto pensarci molto".