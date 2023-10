Allegri perde le staffe in conferenza: "Serve tornare a scuola a imparare l'italiano!"

Juve, Allegri sbotta: "Serve imparare l'italiano"

Alla domanda se fosse preoccupato per la catena di infortuni muscolari in una stagione senza coppe, Allegri ha perso la pazienza rispondendo così: "Aspetta aspetta aspetta. Catena? Ma quale catena? Ci vuole calma. Alex Sandro è l'unico che ha avuto un problema muscolare. Chiesa l’ho già spiegato prima, forse bisogna tornare a scuola per imparare l’italiano. Forse non mi capite: o io parlo male italiano o lei non capisce, sennò mi fate arrabbiare… Vi sto dicendo che Chiesa dalla risonanza non ha niente, ha solo avuto dolore. Se io vedo un giocatore preoccupato non lo faccio giocare. Non c'è nessuna catena, le catene sono quelle della bicicletta. Neanche Kean ha avuto problemi, era solo un colpo vecchio alla tibia. Io sono calmo e tranquillo però… In una stagione senza coppe se uno è infortunato gioca un altro. In 10 andiamo in campo".