Juve da scudetto? Del Piero: "Ci sono elementi sufficienti per giudicare"

"La Juve è a 4 punti da Inter e Milan, che guidano la classifica. Non disputando le Coppe può sfruttare le energie necessarie per preparare bene ogni partita. Ovviamente io sono di parte, ma credo che la Juve possa fare ancora meglio e sia in grado di lottare per lo scudetto fino alla fine" ha esordito Del Piero.

Del Piero sulle critiche alla Juve e su Chiesa e Vlahovic

Del Piero ha poi aggiunto: "La Juve ha giocato partite non buone, sicuramente, alternandole, però, a prove positive. Quando vinci va tutto bene, quando perdi no. La vita del tifoso a volte rende difficile accettare tutto, ma credo ci siano elementi sufficienti per fare molto bene".

Chiesa e Vlahovic: "Sono due attaccanti straordinari, una splenida coppia. Possono segnare uno, due gol a partita. Hanno potenzialità enormi per migliorare ancora".