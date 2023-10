Pogba, la Juve riflette, ma contratto e carriera sono a rischio

Pogba, carriera a rischio

Si vedrà, quello che è certo, in ogni caso, è che la carriera del numero 10 della Juve è fortemente a rischio, così come la sua seconda esperienza in bianconero. «Adesso attendiamo di sapere come Pogba, con il suo management, deciderà di proseguire questo percorso» ha detto l’ad Maurizio Scanavino a Sky. In caso di squalifica, ci potrebbero essere infatti dei riflessi anche sul rapporto di lavoro tra Pogba e la Juventus. Paul attualmente è sospeso in via cautelare e anche dopo la conferma della positività la situazione rimane naturalmente la stessa. Significa che non può allenarsi con la squadra, non può entrare alla Continassa, né entrare in contatto con gli altri tesserati del club. La società, al momento, attende la conclusione del procedimento che si aprirà adesso per muoversi e scegliere eventuali provvedimenti; permane infatti la linea garantista.

Con il giocatore, in ogni caso, c’è già stato un confronto subito dopo l’esito delle prime analisi che avevano evidenziato la non negatività. Un confronto in cui Paul avrebbe ammesso la leggerezza, ovvero di aver agito in autonomia, senza consultarsi con lo staff medico del club, e di aver assunto l’integratore su consiglio di uno specialista di sua fiducia negli Stati Uniti, dove ha trascorso un lungo periodo in estate per superare l’ultimo infortunio muscolare di metà maggio.

Pogba, gli effetti

Già la sospensione cautelare, in verità, in base all’accordo collettivo siglato da Figc, Lega Serie A e Assocalciatori, consentirebbe alla Juve di interrompere la corresponsione dello stipendio, che verrebbe portato al minimo salariale di 42.477 euro all’anno. Pogba, tra l’altro, è il più pagato della rosa, con in ingaggio di 8 milioni a stagione più 2 di bonus, con un peso lordo sul bilancio di 10,48 milioni.

Con una squalifica, il club potrebbe optare per la risoluzione del contratto che lega Paul alla Juve fino al 2026, con un risparmio di circa 30 milioni. Non solo, la società potrebbe anche chiedere un risarcimento danni. Ci sono poi gli effetti dal punto di vista tecnico: per Allegri si conferma un vuoto a centrocampo da riempire, magari già con un intervento sul mercato di gennaio, ma questa è un’altra storia.