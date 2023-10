Elkann, annuncio sul futuro della Juventus. E su Pogba...

Le parole di Elkann su Pogba e la Juventus

Il presidente di Stellantis e ceo di Exor ha dichiarato: "Umanamente è un grande dispiacere perché sicuramente è un giocatore che è stato uno dei più grandi potenziali talenti che il calcio abbia avuto in questo periodo". Elkann ne ha approfittato anche per ribadire il suo legame con la Juventus e non solo: "Questo è l'anno zero perché è l'anno in cui la Juventus riparte su delle basi più reali. Il lavoro che è in atto e la solidità che questo aumento di capitale dà permette alla Juventus di progettare un futuro forte in campo e anche fuori campo".