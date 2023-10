Diretta Allegri, le parole LIVE dell'allenatore dopo il derby Juve-Torino

TORINO - La Juve si aggiudica per 2-0 il derby della Mole e Massimiliano Allegri sorride per il successo ritrovato e il balzo in classifica della sua squadra. L'allenatore dei bianconeri commenta la vittoria sul Torino.

20:50

Allegri su Chiesa e Pogba

Ancora Allegri a Dazn: "Chiesa andrà in Nazionale, oggi stava meglio e spero recuperi. L'obiettivo è mandare più giocatori possibile in Nazionale. Yildiz pure, è furbo e sveglio. Pogba? Umanamente gli sono più che vicino. Ho conosciuto il ragazzo e non posso che essergli vicino. Il calcio perde un calciatore straordinario, diverso da tutti gli altri. È sospeso e a noi dispiace molto, speriamo il meglio per lui. A livello psicologico non sarà semplice". Poi, sugli aspetti da migliorare nella sua Juve, dice: "Bisogna fare tante cose in più. Abbiamo difeso bene e non abbiamo concesso niente, di singoli e di reparto. La gestione della palla va fatta meglio. La squadra con giocatori di meno esperienza, oggi è entrato Yildiz che diventerà un giocatore meraviglioso ha una tranquillità allucinante, sono contento di Kean e che é stato convocato come sono contento di tutti gli altri. Bisogna che lo stadio sia sempre così perché ci dà una mano importante".

20:45

La partita e gli obiettivi

Allegri: "Il Torino? Sono stati molto bravi all'inizio. Stessa cosa a Bergamo, non riuscivamo ad andare a prenderli, poi noi con il 4-4-2 siamo diventati più ordinati e abbiamo cambiato la partita. Il cambio di modulo? Avere delle soluzioni diverse è molto importante. Le modifiche possono arrivare a inizio partita o a partita in corso. A Bergamo quando avremmo dovuto cambiare la partita poi abbiamo fatto peggio, ma siamo riusciti comunque a portare a casa un importante 0-0. L'obiettivo? È sempre quello, il quarto posto. Ma questo non preclude di puntare anche a altro perché siamo la Juventus. Bisogna riportare i piedi per terra e ricominciare a vincere le partite con normalità".

20:35

Gli errori commessi dalla Juve

Allegri parla anche di tre errori fatti dai suoi giocatori: "Bisogna crescere. Ci sono state tre scelte sbagliate, quando eravamo sul 2-0 in controllo della palla. C'è stata una giocata di Milik che si poteva evitare, poi un tiro di Locatelli a contrasto su cui abbiamo preso un contropiede e poi un altro tiro di Cambiaso. Dobbiamo concludere l'azione".

20:32

Allegri a Dazn

Max Allegri si presenta ai microfoni di Dazn: "Ho il record di 13 vittorie nel derby come Trapattoni? Non lo sapevo, non so neanche quanti ne ho giocati, sono fortunato, ho allenato squadre forti. Nel primo tempo ci aspettavamo loro molto aggressivi come sono stati nei primi 20-25 minuti e non riuscivamo a prenderli, poi ci siamo riordinati e già nel primo tempo abbiamo finito crescendo. Miretti ha fatto un buon lavoro. poi quando è entrato Milik abbiamo cambiato la partita. La squadra ha fatto una buona partita, una partita matura. Su questo stiamo crescendo, sono contenti per i ragazzi".

20:10

La Curva Sud per Allegri

Nel secondo tempo la Curva Sud bianconera, cuore pulsante del tifo della Juve, ha intonato cori per l'allenatore: "Uno di noi, Allegri uno di noi" e poi "Mister Allegri, oooh, oooh".

19:55

Tra poco le parole di Allegri

Massimiliano Allegri commenterà tra poco la vittoria sul Torino alle tv collegate e in conferenza stampa.

Allianz Stadium, Torino