Juve-Torino, le pagelle bianconere: Gatti il migliore, Bremer leone

Le pagelle della Juve

Allegri (allenatore) 7

Applica il piano perfetto, anche senza Vlahovic e Chiesa. Primo tempo di lotta con un mischione a centrocampo, secondo di governo con il doppio centravanti. La vittoria è netta, il sorriso largo. Ora l’Inter è avanti di soli 2 punti.

Szczesny 6

Non gli chiedono mai un parere fi no al minuto 87 quando si avvita plastico su un timido colpo di testa di Zapata.

Gatti 7

Non sarà mai Bonucci o Barzagli ma per temperamento e ferocia incarna lo spirito della nuova Juve. Grida in differita (causa Var) la gioia del suo primo gol in Serie A sotto alla Curva Sud. Al primo derby, lui che è nato a Rivoli da famiglia torinista. Un sabato niente male.

Bremer 7

Vigila ovunque. Possono pure prenderlo a scarpate in testa, come ha fatto Kean, ma anche ferito il leone regge all’urto.

Danilo 6,5

Gli capita l’avversario più frizzante, almeno per gli strappi, e lo controlla con l’esperienza.