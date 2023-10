Guardiola rivela: "Allenare la Juve? Non mi ha mai cercato"

Pep Guardiola questa mattina ha fatto tappa a Cuneo in occasione dell'evento "Dialoghi sul talento con Pep Guardiola”, realizzato dalla Fondazione CRC in collaborazione con Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport Onlus, Fondazione Guardiola Sala e con il supporto di Collisioni.

Guardiola alla Juve? La risposta del tecnico del City

Il tecnico del Manchester City ha toccato diversi argomenti, rispondendo anche alla domanda relativa a un possibile approccio con la Juve avuto in passato che però ha smentito: "Non mi ha mai cercato la Juve, ma in Italia si mangia molto bene e ci vengo spesso in vacanza". Guardiola ha anche parlato delle differenze tra Allegri e De Zerbi relative allo stile di gioco: "Questo è un discorso antico. Allegri pensa di farlo alla sua maniera e l’altro alla sua. Tutti gli allenatori vogliono vincere, nessuno pensa solo al bello e dice che non gli interessa vincere. Non ho mai visto un allenatore che non vuole vincere o un giocatore che non vuole giocare bene. Sono modi di interpretare il calcio".