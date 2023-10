Juve, Milik regala la maglia a un anziano tifoso: la reazione è commovente

Il regalo di Milik al tifoso Antonio

Al termine del match, Milik è stato protagonista di un gesto che ha particolarmente emozionato i tifosi della Juve e non solo. L'attaccante bianconero ha regalato la propria maglia ad Antonio, anziano tifoso che ha colpito tutti gli amanti del calcio con un video girato in occasione del match con la Lazio, quando lo si vedeva visibilmente emozionato dopo essere entrato per la prima volta allo Stadium. Immagini che hanno colpito in modo particolare Milik, il quale ha deciso di riservargli un omaggio che ha emozionato ulteriormente Antonio. Nel video pubblicato dalla Juventus, il tifoso bianconero abbraccia con emozione Milik: "Che piacere vederti, sono un tuo grande tifoso figlio mio. Mi hai fatto piangere oggi quando hai segnato". Dopo aver ricevuto la maglia ha esclamato "che meraviglia!", mostrando un entusiasmo contagioso che ha nuovamente colpito la punta bianconera.