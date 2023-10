Serbia, la decisione su Vlahovic dopo l'infortunio con la Juve

Dusan Vlahovic è stato costretto a saltare le ultime due partite della Juventus in campionato per via di un dolore alla schiena . Ora è arrivata la decisione della Serbia sulla convocazione per i prossimi impegni della nazionale.

Juve, il comunicato della Serbia su Vlahovic

Di seguito il comunicato ufficiale diffuso dal profilo della nazionale serba sui social: "A causa di problemi di infortunio e mal di schiena, Dusan Vlahovic non sarà disponibile per l’allenatore Dragan Stojkovi per le prossime partite delle qualificazioni al campionato europeo contro Ungheria e Montenegro". Vlahovic resterà quindi a Torino per tornare in forma in vista della ripresa della Serie A con la Juventus.