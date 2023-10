Rabiot: "C'è una grande differenza tra la Juve e la Francia"

Adrien Rabiot è felice di giocare nella Juventus e nel campionato italiano . Lo dice dal ritiro della propria nazionale rilasciando un'intervista a Rmc Sport durante la quale ha evidenziato la crescita della Serie A: " Dopo il Covid c’è stata una rinascita . Si tratta di un campionato che attira buoni giocatori, ci sono l’Inter, il Milan, la Juve, Roma, Lazio, l’Atalanta, il Napoli, tutte squadre che lottano per i quattro posti Champions. È una sfida conquistare lo scudetto, sono felice di giocare lì perché mi piacciono le sfide . Più è complicato, più amo giocare".

Rabiot e il paragone tra club e nazionale

L'ex centrocampista del Psg ha anche parlato di come gioca tatticamente nella Juve e della differenza che c'è con la Francia: "Alla Juve sono più propenso alla fase offensiva. Allegri mi chiede di proiettarmi in avanti per cercare la rete. Con la Francia invece sono più nel cuore del gioco, più propenso a proteggere la difesa. Sono ruoli che posso fare entrambi allo stesso modo".