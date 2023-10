Buffon, la rivelazione: "Della Juve sono insoddisfatto di una cosa"

Qual è il rammarico di Buffon?

Buffon ha proseguito, prendendo in considerazione le parole di Davids: "Ha ragione a dire che alla Juve bisogna vincere, ma per ottenere nuovi successi serve tempo. Quando approdi in bianconero percepisci certe cose". Poi l'attuale capo delegazione della Nazionale ha parlato della sua esperienza in bianconero, con relativo rimpianto: "Ho fatto una cosa molto bella, con tanti traguardi raggiunti e per me è normale centrare gli obiettivi. Poi penso anche a ciò che non sono riuscito a vincere e in me permane un certo grado di insoddisfazione".