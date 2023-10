Bonucci, attacco durissimo del cognato ad Allegri: cosa ha scritto

Nuovo attacco da parte di Federico Maccari nei confronti di Massimiliano Allegri . Il cognato di Bonucci ha preso di mira il tecnico della Juventus , dopo la notizia dell'infortunio rimediato da Danilo in nazionale. La storia pubblicata su Instagram è stata rimossa dopo circa trenta minuti.

Il cognato di Bonucci e il post contro Allegri

Maccari ha postato la notizia di Danilo, riportando una recente dichiarazione di Allegri in cui rimarcava che alla Juventus non c'erano infortuni di natura muscolare, ovviamente con fare ironico considerato le emoticon sorridenti al termine della frase. Non è la prima volta che il cognato di Bonucci si scaglia nei confronti del tecnico, basti ricordare i post degli scorsi mesi, quando tacciò Allegri di essere "un talento nel creare alibi", oltre a polemizzare nei confronti del club dopo la decisione di mettere fuori rosa l'attuale difensore dell'Union Berlino.