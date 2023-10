Angelozzi su Soulè: "Ricorda Dybala". Poi la rivelazione sull'Italia

Matias Soulè si sta prendendo il Frosinone. In questo inizio di stagione sta diventando uno dei punti fermi di Di Francesco per una delle sorprese di queste prime partite della Serie A 2023/2024. Arrivato in prestito in estate dalla Juventus, i ciociari se lo godono. In primis il direttore dell'area tecnico-operativa Guido Angelozzi.