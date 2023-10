Fagioli e Juve, la tempistica è incredibile: ecco quando tutto è iniziato

Lo scorso maggio è stato molto complicato per Nicolò Fagioli . I risultati negativi della Juventus e la penalizzazione, oltre all'infortunio alla clavicola rimediata in Europa League, si sono uniti al traumatico inizio della vicenda legata al caso scommesse.

Fagioli e le scommesse, quando sono iniziate le indagini?

L'infortunio, dicevamo. Fagioli ha rimediato la rottura della clavicola nel corso del match con il Siviglia dello scorso 18 maggio. È stato l'inizio di un periodo da dimenticare, con una serie di avvenimenti negativi che si sono susseguiti nell'arco di pochi giorni. Dopo l'infortunio e l'eliminazione dall'Europa League, la Juventus è stata sconfitta nettamente a Empoli, per poi vedersi tolti dieci punti in classifica per il caso plusvalenze. Il 23 maggio, la polizia bussa a casa di Fagioli perché qualche giorno prima era stato visto in compagnia di un allibratore che per le forze dell'ordine rappresenta un elemento chiave per le connessioni con la criminalità organizzata. Da qui è iniziato il caso scommesse, portato alla ribalta solo da pochi giorni.