Juve, ecco come cambia la difesa dopo l'infortunio di Danilo

L'infortunio di Danilo rimediato con il Brasile è stata una brutta botta per Massimiliano Allegri . Il tecnico bianconero aveva sempre fatto affidamento sul capitano perché elemento inamovibile del pacchetto arretrato della Juventus .

Quali sono le opzioni di Allegri?

La soluzione più semplice sarà quella di inserire Rugani nel trio di difesa, insieme a Gatti e Bremer. Probabilmente sarà questa la scelta che Allegri attuerà nel prossimo big match con il Milan. Non è da escludere che dopo il confronto con i rossoneri, si possa pensare a un cambio di modulo con il passaggio alla difesa a quattro: in questo caso, ci sarebbe il ballottaggio tra Gatti e Rugani per il posto al fianco di Bremer, poi sulle corsie esterne potrebbero agire Weah a destra (ruolo già ricoperto al Lille) e Cambiaso (o Kostic) a sinistra.