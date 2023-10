Lippi: "Caso scommesse vomitevole". E sullo scudetto...

Lippi duro: "Scommesse? Una vergogna"

L'ex ct della Nazionale si è rifiutato di commentare il nuovo scandalo che sta investendo il mondo del calcio: “E’ una cosa vomitevole e non ne voglio parlare”. Lippi si è invece espresso sulla prossima sfida tra Milan e Juventus, separate da soli 4 punti in classifica: "Sarà una partita equilibrata tra due squadre di alto livello, con rose complete e alcuni giocatori eccellenti che possono fare la differenza. Mi aspetto un match aperto a qualsiasi risultato. Tutte e due le squadre in lotta per lo scudetto con l’Inter fino alla fine".