Fagioli, prove di normalità: lavoro col gruppo dopo la bufera scommesse

Fagioli al lavoro con la Juve

La Juventus, intanto, lavora in vista della ripresa del campionato con il Milan. L'account Instagram del club bianconero ha pubblicato i video della seduta, alla quale si vede che ha preso parte anche lo stesso Fagioli. Il centrocampista dovrà scontare una lunga squalifica, con il suo rientro in campo che è previsto per la prossima stagione.