Juve, la giocata di Weah in nazionale fa impazzire i tifosi: "Magic"

Cosa ha fatto Weah?

Il centrocampista della Juventus ha effettuato un sombrero su Seidu che ha letteralmente deliziato i tifosi. Lo stesso account X della nazionale statutinetense ha messo in risalto la giocata, con il relativo video e l'aggettivo: "Magic". Una prestazione positiva per il calciatore bianconero che presto tornerà a disposizione di Allegri in vista del big match con il Milan.