Juve, Allegri in ansia per Chiesa: le sensazioni in vista del Milan

La Juventus lavora in vista del match con il Milan . Alla seduta che si è svolta alla Continassa c'era anche Fagioli , il quale si allena regolarmente con il gruppo dopo la squalifica rimediata per il caso scommesse. Mancava Chiesa.

Come sta Chiesa?

Allegri spera di poter recuperare Chiesa, ma l'attaccante bianconero quest'oggi non si è allenato con il gruppo. C'è un po' di pessimismo sul suo possibile impiego, a differenza di Vlahovic che corre verso il rientro. Entrambi non sono al meglio della condizione, ma stanno stringendo i denti per accelerare i tempi di recupero dopo aver saltato il derby con il Torino. Allegri ci spera, con l'obiettivo di ottenere un importante successo contro la sua ex squadra.