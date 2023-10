Juve, Giletti e la bordata a Pogba: "Contento che sia positivo al doping"

Ospite di Radio Serie A, Massimo Giletti si è soffermato sul momento della Juventus. Il noto giornalista, tifoso bianconero, si è subito scagliato contro Pogba, reduce dalla positività al doping: "La Juventus è in grandissima difficoltà, paga un peso altissimo per le scelte fatte in questi anni. Da tifoso sono contento che Pogba sia stato trovato positivo al doping, lo uso come paradosso, ma rischiavamo di pagare per altri due anni 12 milioni lordi all'anno per un giocatore che non avrebbe giocato mai o pochissimo. Scelta gravemente sbagliata per un giocatore che negli ultimi anni al Manchester United aveva saltato gran parte delle partite.