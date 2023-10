Juve, Pecchia su Fagioli: "Talento straordinario, deve uscirne più forte"

Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Parma e Como. L'allenatore si è espresso sul caso scommesse che vede coinvolto Nicolò Fagioli , suo ex giocatore alla Cremonese .

Pecchia: "Mi dispiace da padre"

Il tecnico ha commentato così il caso scoppiato nelle ultime settimane: "Ogni tanto ci sono momenti in cui dal calcio arrivano episodi negativi. Purtroppo vedo tanti giovani trovarsi in una situazione veramente brutta, da padre mi dispiace per loro. Spero possano uscirne bene non solo per la vita da calciatore, ma anche per quella privata. Ho lavorato con alcuni di loro, altri li ho visti da fuori".

Pecchia su Fagioli: "Ne uscirà più forte"

Pecchia ha poi parlato nello specifico di Nicolò Fagioli, con cui ha condiviso la promozione in Serie A con la Cremonese: "Vederlo in un vortice così grande mi fa male. Io posso parlare di lui dal punto di vista tecnico, è un talento straordinario. Quello è sotto gli occhi di tutti. Mi auguro solo che alla fine di questa storia, che sia di 10 mesi, di 12 o di 7, possa uscirne più forte".