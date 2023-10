Juve, come sta Chiesa? Le ultime in vista del Milan

Come sta Federico Chiesa ? È la domanda che tanti tifosi della Juventus si stanno facendo in vista del big match di domenica con il Milan . L'attaccante sta stringendo i denti, ma sembra essere difficile un suo impiego dal primo minuto.

La condizione di Chiesa

Chiesa continua a lavorare a parte, con con l’obiettivo di superare il problema muscolare alla coscia che lo tiene ai box dall’antivigilia del derby di due settimane fa e che l’ha costretto a saltare i due impegni della Nazionale. L'attaccante non ha lesioni, ma il fastidio è presente. L'allenamento di quest'oggi sarà molto importante per capire il da farsi, con Chiesa che al massimo potrà figurare tra i convocati e presenziare in panchina. Si esclude, a questo punto, un suo impiego a San Siro.