Fagioli, lo sfogo della madre e il gesto decisivo per proteggerlo

Cosa ha fatto la madre di Fagioli?

Come riportato da Repubblica, la madre di Fagioli ha sottolineato: "La verità è che in questa vicenda siamo tutti vittime. Verrà il momento di raccontare", lasciando presagire le difficoltà che ha incontrato il calciatore bianconero, così come tutta la sua famiglia, in questo delicato momento. Dopo essersi accorta del problema con il gioco di Fagioli, il quale gli ha creato quasi tre milioni di euro di debiti, la madre gli ha bloccato il conto bancario. È stato il primo passo per arrivare alla consapevolezza della problematica, con il calciatore che ha avviato anche un percorso terapeutico per uscire dalla ludopatia.