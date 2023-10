Milan-Juve, le probabili scelte di Allegri su Chiesa e Vlahovic

Salvo improbabili colpi di scena, Federico Chiesa sarà convocato per Milan-Juventus in programma domani, domenica 22 ottobre, alle 20:45. Se è verosimile che Chiesa, recuperato in extremis, non parta titolare nella gara valida per la nona giornata di Serie A è innegabile che averlo almeno in panchina è importante sia per muovere un altro passo verso il ritorno a pieno regime sia il gruppo sia qualora dovesse tornare utile in caso di necessità.

Milan-Juve, possibile ballottaggio tra Kean e Vlahovic Chiesa partirà per Milano ed è la dimostrazione che il fastidio avvertito nelle ultime settimane è pressoché superato, tanto da permettergli di tornare a lavorare con i compagni e, di conseguenza, a disposizione. Non gli resta che continuare a lavorare per ritrovare la migliore condizione. Un'altra buona notizia dopo il rientro di Vlahovic, che ha smaltito una fastidiosa lombalgia. Anche nel suo caso, però, si procederà con prudenza dato che non parte dall'inizio da quasi un mese. Non è escluso che Vlahovic possa partire titolare contro il Milan, ma Allegri sta ragionando sull’ipotesi di utilizzarlo come jolly a gara in corso affidandosi inizialmente a Milik e Kean. Il polacco dovrebbe essere la certezza.

Milan-Juve, difesa e centrocampo: chi dovrebbe far giocare Allegri Per quanto riguarda le altre scelte di formazione, davanti a Szczesny, senza Alex Sandro e Danilo, a meno di un passaggio alla difesa a quattro, Allegri si affiderà al terzetto Gatti, Bremer, Rugani, con il Huijsen prima alternativa. A centrocampo le vicende extra sportive di Pogba e Fagioli limitano le opzioni a disposizione. McKennie tornerà verosimilmente interno, accanto a Locatelli in regia e Rabiot mezzala sinistra. Sulle fasce, a destra toccherà a Weah e a sinistra Kostic è in vantaggio su Cambiaso.

