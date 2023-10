Batticuore Weah: una notte a “casa” di papà George

Una notte a casa di papà . Timothy Weah sbarca per la prima volta a San Siro, il palcoscenico dove il padre George ha recitato a lungo da protagonista, incantando e diventando un idolo dei tifosi del Milan. Due scudetti, 58 gol, il Pallone d’oro alzato al cielo di Milano: la bacheca dell’ex centravanti, che ora ha intrapreso il percorso in politica ed è presidente della Liberia, è di primissimo livello. Tim non ha ancora questa qualità nel palmares ma nella sua giovane carriera ha già vinto due campionati in Francia (uno da protagonista con il Lille, peraltro), una coppa di Francia e una coppa di Lega, due Supercoppe francesi, più un campionato, una coppa di Scozia e una coppa di Lega con la maglia del Celtic Glasgow. Adesso vivrà la sua prima esperienza a San Siro contro la squadra che ha reso grande papà, indossando la maglia della Juve, di cui papà George è un grande tifoso. Sarà una notte di emozioni, sia personali, sia di famiglia quindi. E sarà l’occasione per Tim per dare una svolta definitiva alla sua prima stagione italiana. Le premesse dell’estate erano state incoraggianti: una tournée positiva lo aveva subito catapultato “dentro” la Juve e proprio nel viaggio oltreoceano si erano evidenziate le sue doti, tra accelerazioni, con e senza palla, assist e gol. L’atterraggio sul pianeta serie A non è stato, invece, accompagnato dal seguito di quanto visto nella pre-season: niente fuochi d’artificio e un adattamento al nuovo calcio che ha richiesto un po’ di tempo. Weah, unico volto nuovo della Juve versione 23-24, è partito immediatamente titolare contro Udinese e Bologna, poi nelle successive cinque gare ha iniziato dalla panchina, sorpassato dal connazionale McKennie nelle gerarchie sulla fascia destra. Allegri ha cercato sostanza immediata in Weston prima di riaffidarsi a Timothy nel derby.

Weah, la prima a San Siro con la maglia della Juve

Ecco, proprio contro il Torino prima della sosta sono arrivati nuovi segnali confortanti che hanno fatto immaginare una nuova traiettoria. Nella sosta, Weah ha confermato le buone sensazioni di due settimane fa: ha giocato 155 minuti nelle due amichevoli con Germania e Ghana e nella sfida con gli africani è stato protagonista. Lo juventino si è procurato un rigore, trasformato dal milanista Pulisic, e ha fornito a Balogun l’assist del terzo dei quattro gol statunitensi. Non solo, i profili social della Federcalcio americana hanno proposto un video con le sue giocate. Numeri che hanno catalizzato l’attenzione dei tifosi di casa e fatto il giro del mondo. Insomma, Tim ha scelto il modo migliore per avvicinarsi allo scontro diretto con il Milan, che rappresenta uno snodo decisamente significativo per la Juve per pesare le ambizioni di vertice. Weah, al netto della stanchezza per i viaggi intercontinentali sarà di nuovo il padrone della fascia destra nel 3-5-2 bianconero. La sua duttilità tornerà utile specie in questo periodo di piena emergenza. Lo statunitense può infatti agire come laterale della mediana a cinque, ma anche da terzino destro nella difesa a quattro. Proprio in questa posizione si è disimpegnato con profitto la scorsa stagione a Lille. Non solo, con la Nazionale Usa il Ct Berhalter lo impiega sempre come esterno d’attacco nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1; altre opzioni in più a disposizione di Allegri. Adesso per Tim c’è il test di San Siro, a casa di papà.