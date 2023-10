Milan-Juve, Allegri su Weah: "Ha avuto un piccolo calo, vi spiego perché"

Una notte a "casa" di papà George , una sfida dal sapore speciale per Timothy Weah . Max Allegri sembra pronto ad affidare la fascia destra al cursore di fascia destra statunitense, figlio della leggenda liberiana, che ha fatto la storia del Milan ma non ha mai nascosto di tifare Juventus .

Milan-Juve, Allegri in conferenza stampa su Weah

In conferenza stampa Allegri, interpellato su Weah, ha risposto: "Sta crescendo dopo una prima parte di stagione in cui aveva avuto un momento di piccolo calo normale, considerando che veniva da un altro campionato. Ora ha trovato il suo equilibrio e sta molto bene". La prima volta al "Meazza" per il figlio d'arte potrebbe essere da titolare. Non resta che aspettare domani alle 20:45 quando l'arbitro Mariani darà il fischio d'inizio di Milan-Juve, valida per la nona giornata di Serie A.