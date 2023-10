La frase che scagiona Nedved jr: "Insulti e sputi all'arbitro? Non è vero"

Nedved Jr, la frase che lo scagiona

Queste le parole di Matteo Calò, che ha fatto chiarezza su quanto accaduto: "Non è stato Pavel Nedved jr a inveire contro l’arbitro. La squalifica di sei giornate è ingiusta, lui non ha fatto nulla. Garantisco che Pavel Nedved jr è innocente al 100%. Era stato sostituito intorno al 65′. A pochi minuti dalla fine, l’arbitro aveva assegnato una rimessa laterale un po’ dubbia a noi. Loro erano un decisamente nervosi e uno della loro panchina ha iniziato ad inveire contro l’arbitro. Ma vi assicuro che non si trattava assolutamente di Nedved jr. Dalla loro panchina, un calciatore ha iniziato a recriminare in modo acceso contro l’arbitro, che era girato di spalle. È stato lo stesso Nedved ad assumersi una colpa che non aveva. Io ho sentito la voce di chi stava polemizzando con l’arbitro. E non era la sua. A fine partita sono andato dall’arbitro, dicendogli che non mi sembrava giusto dare la colpa ad un ragazzo che in realtà non aveva fatto niente".