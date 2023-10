Diretta Allegri dopo Milan-Juve: interviste in tv e conferenza stampa LIVE

MILANO - Il gol dell'ex vale il terzo posto per Allegri. Dopo un primo tempo giocato su buoni ritmi, segnato dalla grande parata di Szczesny su Giroud e dall'espulsione nel finale di Thiaw per un fallo su Kean lanciato a rete, la Juve si prende i tre punti a San Siro grazie al gol di Locatelli, che beffa Mirante dalla distanza con la partecipazione decisiva di Krunic. Ecco le parole del tecnico bianconero al termine della gara.

23:40

Allegri: "Locatelli troppo criticato"

Max chiosa: "Sono contento per l'ingresso di Huijsen, che è entrato con grande tranquillità. Locatelli a volte viene criticato oltre misura. E' un giocatore caratterialmente e tecnicamente da Juve".

23:25

Allegri: "Milan, Inter e Napoli favorite"

L'allenatore continua: "Non ci dobbiamo accontentare della vittoria. Bisogna migliorare. Non è una partita che cambia gli equilibri. Milan, Inter e Napoli sono favorite per lo scudetto. Noi dobbiamo fare un passettino alla volta".

23:10

Allegri: "Ecco perché mi sono arrabbiato"

Il tecnico a Dazn: "Nel primo tempo abbiamo giocato difensivamente bene. Una volta rimasti in superiorità numerica, non abbiamo iniziato bene nella ripresa. Nella parte finale si poteva gestire meglio la palla. Contro una squadra in 10, il campo deve diventare come un aeroporto. Non si devono fare passaggi nello stretto se si è in superiorità numerica. I ragazzi sono stati però molto bravi, perché contro il Milan non vincevamo da molto. Gatti è stato bravo su un Leao straripante, così come Weah in raddoppio su di lui".