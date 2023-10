Iuliano su Allegri: "Bel gioco? Non è l'allenatore adatto. Ha ricevuto tante botte"

Iuliano parla di Allegri

Queste le sue parole: “Resto fiducioso. Si sta ricucendo anche il rapporto con i tifosi e mi fa piacere. È chiaro che se vogliamo vedere il bel gioco, probabilmente non è lui il mister adatto e non è nemmeno facile mettendosi nei suoi panni, visto che non riesce mai ad avere la stessa formazione. Sta facendo bene il suo dovere, anche psicologicamente. Deve essere un trascinatore, ha ricevuto tante botte negli ultimi due anni e sta dirigendo la squadra nel migliore dei modi".

Iuliano: "Non è facile tenere a bada un ambiente così colpito"

Iuliano conclude: "Penso sia giusto fargli i complimenti per quel che riguarda la gestione di queste situazioni. Per quel che riguarda le prestazioni invece penso che dobbiamo aspettare. La Juventus non sta giocando benissimo, ma c’è la voglia di fare bene. Non è facile tenere a bada un ambiente colpito così forte da diverso tempo”.