Szczesny su Fagioli: "Ha sbagliato e pagherà, ma va aiutato"

Nicolò Fagioli , ancora nel pieno del caso scommesse , nonostante la squalifica continua ad allenarsi con la Juventus . I suoi compagni gli hanno dimostrato vicinanza per quanto accaduto. Tra questi anche Szczesny prima della partita contro il Milan.

Szcznesny parla di Fagioli

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn: "Dispiace per Nico. Ha sbagliato e pagherà le conseguenze. Però è il momento di pensare anche ai ragazzi malati di ludopatia. La squalifica è giusta, lui sapeva le conseguenza ma serve l'aiuto ai ragazzi e non solo la punizione. Magari non sono obiettivo perchè è un mio collega ma è il momento di pensare alle giuste conseguenze".