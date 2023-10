La Juve, Locatelli, il Milan e la forza del destino

MILANO - Il calcio non finisce mai di stupire anche perché racconta storie incredibili come quella di Manuel Locatelli : il 22 ottobre 2016 decide Milan-Juve per il MIlan , il 22 ottobre 2023 decide MIlan-Juve per la Juve . La vittoria è molto importante per i bianconeri che permettono all'Inter di rimanere lassù, sola al comando, con un punto di vantaggio su Pioli e due su Allegri, aspettando Fiorentina-Empoli per verificare se anche i viola agganceranno il treno tricolore. L'ingenuità di Thiaw, espulso per il fallo da ultimo uomo su Kean, ha lasciato il Milan in dieci dopo 40 minuti. Il tedesco è al secondo errore fatale: il primo lo commise nel derby su Thuram, nell'azione che portò al gol di Mkhytarian. Dopo la batosta di Sassuolo, la Juve ha conquistato 10 punti nelle successive quattro partite, durante le quali non ha incassato un gol. Il Milan ha vinto sette partite su nove, ma ha perso contro l'Inter e la Juve, sebbene la sconfitta con i bianconeri sia stata ben diversa dal ko nel derby . Guadagnato l'intervallo senza danni, nei primi dieci minuti della ripresa i rossoneri hanno tenuto il campo con orgoglio, cedendo alla distanza alla superiorità numerica degli avversari. La battuta d'arresto non inficia le chances tricolori di PIoli , tuttavia ripropone il tema della mancanza di alternative a Giroud: non lo sono né Jovic, incolore, né Luka Romero né Okafor né Chukwezee quando disponibile. Il mercato, però, riaprirà a gennaio e dietro l'angolo c'è già l'inconfondibile sagoma di Donnarumma e del suo Psg che, nonostante sia terzo in Ligue 1, in questo momento è soprattutto Mbappé .

Juve senza coppe e Inter in testa

Intanto, il Napoli torna su dopo essersi buttato troppo giù: visto, Garcia? Bastava imitare Spalletti, a partire da Raspadori punta centrale quando non c'è Osimhen e non schierarlo fuori ruolo. L'Inter è tornata in testa da sola, schiacciando il Toro senza capo né coda; rimontano anche le romane, mentre l'Atalanta ha trasformato il suo stadio in una fortezza (5 partite fra campionato ed Europa League, 4 vittorie, 1 pareggio, 9 gol segnati, nessuno subito). Il campionato è sempre più appassionante. Per le sette squadre impegnate nelle coppe, il ciclo di ferro è appena cominciato e terminerà il 12 novembre. La Juve le coppe non le gioca e conta 7 punti in più rispetto a un anno fa. Anche dopo la vittoria di San Siro, Allegri ha ribadito come il suo obiettivo sia arrivare fra le prime quattro; intanto, anche se il gioco non è scintillante, 6 gol in 9 partite la sua squadra non li subiva da cinque anni. Qualcosa vorrà pur dire. Nel frattempo, a San Siro ha debuttato Dean Huijsen, classe 2005: pronti via e il giovanissimo difensore ha anticipato Leao. Il suo allenatore è convinto che l'olandese sia un predestinato. In materia, Locatelli è già un esperto. Nel ramo portiere, espertissimo è Antonio Mirante, 40 anni suonati: per giorni e giorni si era parlato dell'emergenza MIlan, essendo indisponibili Maignan e Sportiello. Poi arriva la partita e Mirante risulta fra i migliori, se non il migliore dei rossoneri. Complimenti vivissimi.