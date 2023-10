Locatelli in lacrime dopo il gol in Milan-Juve: l'incredibile coincidenza

Serata speciale per Manuel Locatelli . Il 22 ottobre del 2016 aveva segnato con la maglia del Milan contro la Juventus decidendo la partita. Sette anni dopo, nello stesso giorno con due minuti di differenza (nel 2023 al 63esimo, nel 2016 al 65esimo), segna con la maglia bianconera risultando decisivo contro la squadra di Pioli. Emozione palpabile che è scaturita in un pianto per il centrocampista al triplice fischio.

Juve, le parole di Locatelli

Queste le sue parole a Sky Sport: "Gol nello stesso giorno di sette anni fa? Segno del destino. Questo stadio per me rimarrà sempre speciale. Sono felicissimo e dedico tutto questo alla mia famiglia. L'approccio cambia a seconda della partita. L'episodio del rosso è chiaro che ci ha facilitato. L'abbiamo detto più volte: facciamo un passo alla volta restando attaccati alle prime e puntando alla qualificazione in Champions League. Voglio molto bene a Fagioli. Ha fatto un errore grave, l'ha capito e gli staremo vicini in tutti questi sette mesi. Può rimediare a questo errore ed è giusto che paghi".