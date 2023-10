Juve, Huijsen pazzo di gioia dopo il debutto: "Emozione indescrivibile"

Huijsen e la gioia dopo l'esordio

Huijsen è stato elogiato a più riprese da Allegri nel corso delle interviste del post gara. Ovviamente, non è mancata la grande emozione per il calciatore che su Instagram ha condiviso la propria gioia dopo l'esordio con la Juventus: "Una serata che sognavo da bambino, una di quelle da ricordare per tutta la vita. Coronare tanto lavoro sul campo con addosso una maglia così importante è un'emozione impossibile da descrivere. Grazie alla Juventus, a tutte le persone che mi hanno permesso di arrivare fin qui e alla mia famiglia per il supporto quotidiano. Questo è solo l'inizio!".