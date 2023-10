Con Rugani la Juve è impenetrabile: numeri impressionati

Juve, Rugani è un muro

Nelle ultime due stagioni, Rugani è partito titolare nella Juventus per sole 8 partite. In queste la squadra di Allegri ha però subito un solo gol, arrivato nella sconfitta casalinga della scorsa stagione contro il Napoli. Per il resto 6 vittorie (contro Empoli, Udinese, Spezia, Atalanta e Lecce) ed un pareggio (contro la Sampdoria), con 0 gol subiti. Numeri che certificano sempre di più quanto il difensore sia prezioso per Allegri e la sua capacità di farsi sempre trovare pronto.