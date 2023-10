Allegri, parla l'agente: "Indispensabile per la Juve" E sullo sfogo contro il Milan...

Massimiliano Allegri si gode la vittoria della sua Juventus contro il Milan . Da cinque partite consecutive non riusciva a battere i rossoneri di Pioli, ma con il gol di Locatelli è riuscito a espugnare San Siro . Non senza difficoltà però, e ne è l'esempio la furia dell'allenatore nel finale della partita . Di questo e altro ha parlato il suo agente Giovanni Branchini .

Allegri, le parole dell'agente Branchini

Queste le sue parole a Gr Parlamento: "C’è molto di Allegri in questa nuova Juventus, e molto anche della scelta di partecipare con la seconda squadra alla Lega Pro. Oggi la Juve è un mix di giocatori affermati, acquisti più o meno azzeccati e giovanotti che hanno delle grandi potenzialità. In tutto questo la mano dell'allenatore è sicuramente indispensabile".

"Sfogo in Milan-Juve? Sopra le righe per evitare rischi"

Branchini cotinua parlando dello sfogo in Milan-Juve. "Lui è sempre stato lo stesso: gli allenatori riescono ad esprimersi a seconda delle rose che hanno. L’esperienza gli ha consigliato di andare sopra le righe, così da non far correre rischi alla sua squadra. Se conosco Allegri e la mentalità Juventus non si monteranno la testa. E’ importante per loro vedere di riuscire a competere con le squadre migliori".