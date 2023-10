Caso scommesse, Christillin: "Fagioli? Vorrei dirgli una parola"

Juve, Christillin: "Ho un messaggio per Fagioli"

La donna si è espressa così sui calciatori coinvolti: "Mi spiace per questi ragazzi. Sono molto giovani e poco guidati. Mi auguro che le cose si possano risolvere per il meglio facendosi curare. La ludopatia, ricordiamo, è una malattia. Devono essere corretti ed aiutati. Non credo che la vicenda sconvolga comunque in termini più ampi il mondo del calcio. Fagioli? Voglio dirgli una parola di conforto, sta passando un momento molto duro. Da mamma gli dico curati e torna tra noi".

Christillin: "Juve? Locatelli mi ha fatto felice"

Christillin ha poi parlato del momento dei bianconeri, di cui è tifosa: "La Juventus è sempre nel mio cuore, quindi quando Locatelli ha segnato contro il Milan ero veramente felice. Per adesso portiamo a casa i risultati, è una classifica che premia la squadra".