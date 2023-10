Juve, talismano Rugani: il dato che esalta il difensore dei bianconeri

Si scrive Daniele Rugani, si legge talismano. La Juve ha tributato un plauso indiretto al difensore con un aggiornamento sul proprio sito ufficiale. Il club bianconero ha evidenziato una statistica che riguarda il centrale: nelle ultime due stagioni, in sette delle otto volte in cui è sceso in campo dal primo minuto, la porta della Vecchia Singora è rimasta inviolata. Il "clean sheet" di domenica scorsa al "Meazza", contro il Milan (quattro palloni recuperati, tre duelli aerei vinti, più di tutti i compagni di squadra) ha permesso di preservare l'ottimo bilancio. Nella scorsa stagione Rugani, che in bianconero ha al suo attivo 133 presenze e nell'annata agonistica in corso ha totalizzato 168 minuti in tre partite, è sceso in campo undici volte, nove delle quali in Serie A.