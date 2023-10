Allegri, rivivi la diretta della conferenza stampa prima di Juve-Verona

15:00

Vlahovic e il trasferimento al Barcellona saltato

Bojan Krkic ha svelato un incredibile retroscena che riguarda Dusan Vlahovic. Ai tempi della Fiorentina, per l'attuale attaccante della Juventus c'è stata la possibilità di trasferirsi al Barcellona: ecco perchè l'arrivo è saltato.

14:45

Christillin sul caso scommesse

Evelina Christillin, membro del consiglio Uefa e grande tifosa della Juventus, ha parlato del caso scommesse che ha coinvolto Nicolò Fagioli: le sue parole.

14:35

Calciopoli è finita

La Juventus ha ritirato il ricorso al Consiglio di Stato per un risarcimento da 443 milioni: l'editoriale di Xavier Jacobelli.

14:25

Parte il coro contro la Juve: la reazione di Sinner e Sonego

Durante il derby italiano al torneo di Vienna, è partito il coro contro la Juventus: questa è stata la loro reazione.

14:16

Conclusa la conferenza stampa

Allegri termina: "I gol da punizione? Bisogna prendere più qualche punizione dal limite dell'area, perchè i calcianti li abbiamo".

14:15

"Il calcio è una questione di numeri"

Allegri parla del mettersi al pari degli avversari: "È questione di rispetto. Per arrivare in cima, le partite importanti che dovremo vincere non sono gli scontri diretti, dove può succedere di tutto. Ma quando hai l'obbligo di vincere, se non hai rispetto rigirare la partita non è semplice. Noi dobiamo metterci al pari degli avversari. Lì avremo più possibilità di vincere. Non è questione di sminuire il gruppo. I campionati si vincono e si perdono con lòe piccole. Il calcio è una questione di numeri".

14:14

Allegri in conferenza stampa

"Da qui a fine anno deve regnare l'equilibrio perchè avremo dei momenti difficili. è un gruppo che ha voglia di fare e gioca di squadra. Per arrivare fino in fondo tra le prime quattro deve giocare così. La Juve verrà vista sempre come la favorita. Quella contro il Milan è una partita che finisce a Milano".

14:12

Allegri torna sullo sfogo contro il Milan

Allegri torna sullo sfogo nel finale della partita contro il Milan: "Abbiamo rivisto i video, ho parlato con i ragazzi. È questione di crescita della squadra, infatti in questo momento è fondamentale l’equilibrio e il lavoro quotidiano. Con la vittoria di Milano abbiamo passato un settimana di euforia esterna generale, ma se presa nel modo sbagliato può fare male"

14:11

"L'euforia dopo il Milan può far male"

L'allenatore fa il paragone dei momenti tra le vittorie prima contro la Lazio e contro il Milan: "Sarà fondamentale l'equilibrio e il lavoro quotidiano. L'euforia generale dopo la vittoria di Milano può far male se la prendi nel mondo sbagliato. La squadra lo sa e l'esperienza di Sassuolo c'avrà insegnato qualcosa".

14:09

"Dobbiamo giocare al pari degli altri per vincere"

Allegri continua: "La squadra era serena anche prima di Sassuolo. Domani sarà una partita diversa perchè giochiamo in casa e avremo il sostegno del pubblico. Noi dobbiamo giocare al pari degli altri per vincere. Contro il Verona potremo avere vantaggi a livello di qualità tecniche. Non dobbiamo pensare di andare in testa alla classifica. Per mantenere e una buona media e allontanare le inseguitrici bisogna fare una partita di ordine, compattezza e pazienza".

14:07

Allegri su Chiesa e Vlahovic

Allegri su Chiesa e Vlahovic: "Chiesa è rientrato e ha fatto una buona settimana, Vlahovic era già più avanti a chiesa. A parte i singoli, domani sarà una partita molto pericolosa e va affrontata al pari loro per vaere più possibilità di vincere. Altrimenti avremo brutte sorprese".

14:05

Allegri: " Nessuno vuole cacciare la parola scudetto"

L'allenatore continua: "Nessuno vuole cacciare indietro la parola scudetto. Il calcio è fatto di momenti. Però bisogna essere realisti. Stiamo lavorando bene ma bisogna migliorare lavorando quotidianamente. Bisogna dare un futuro alla Juventus e consolidarlo, sia a livello tecnico che mentale. L'obiettivo rimane quello delle prime quattro posizioni, poi le valutazioni a fine stagione".

14:02

Inizia la conferenza

Massimiliano Allegri inizia parlando dell'Hellas Verona: "Ha grande forza fisica con dei buoni giocatori. Noi per dare valore alla scorsa vittoria contro il Milan dobbiamo fare risultato. Altrimenti buttiamo quei tre punti".

13:50

Juve, Gatti rinnova fino al 2028

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Gatti. Il difensore ha firmato il prolungamento fino al 2028. Leggi tutto

13:40

Juve-Verona, la probabile di Allegri

Allegri studia le mosse da adottare contro il Verona. In attacco è pronto a lanciare Chiesa e Vlahovic