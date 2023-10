Giannichedda rivendica lo scudetto del 2006: "L'ultimo ricorso andava fatto"

Calcipoli è finito. La Juventus ha definitivamente rinunciato all'ultimo ricorso al Consiglio di Stato per provare a recuperare lo scudetto del 2006 , assegnato d'ufficio all' Inter . C'è però chi non è stato d'accordo con questa decisione, come Giuliano Giannichedda, centrocampista bianconero dal 2005 al 2007.

Scudetto 2006, le parole di Giannichedda

Queste le sue parole a Radio Bianconera: "Quello del 2006 è uno Scudetto vinto. Se andiamo a leggere i nomi era una Juve troppo forte per non vincere. Siamo andati in B altrimenti avremmo fatto grandi cose anche in Europa, era una Juve fantastica. Allenarsi e giocare in quella squadra è stato un grande orgoglio. Chi ha partecipato se lo sente quello Scudetto, nessuno ci ha dato una mano, ce la davamo da soli. Dopo tanti anni anche la società ha tralasciato l’ultimo ricorso, ma sono 17 anni che va avanti. Visto che era l’ultimo ricorso l’avrei fatto".