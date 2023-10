Faraoni insultato: i tifosi non gli perdonano il gesto durante Juve-Verona

Non si fermano la pioggia di commenti polemici e le invettive sotto al post, con annesso carosello di foto, pubblicato ieri sera da Davide Faraoni al termine di Juve-Verona 1-0 . Al capitano dell' Hellas non viene perdonato l'essersi tuffato a terra dolorante dopo aver visto che Kean aveva fatto gol al termine di un'azione iniziata proprio con un contatto con Faraoni.

Cosa ha scritto Faraoni dopo Juve-Verona e i commenti dei tifosi

"Il risultato non cancella quello che abbiamo fatto, rimane l'orgoglio per la prestazione e la rabbia per come è finita. Ma usciamo dal campo più forti e consapevoli di prima. Forza Hellas" ha scritto Faraoni innescando una serie di risposte piccate. "Rimani a terra ancora? Oppure ti alzi a vedere se facciamo goal?"; "Gladiatore vero. Pensare che le persone pagano abbonamenti e biglietti"; "La foto della simulazione no?"; "Auguri di pronta guarigione per il fallaccio"; "Alzati che è ora di andare a casa": tra ironia e sarcasmo, sono queste alcune delle repliche più "tenere" rivolte nei suoi confronti.