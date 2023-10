Cambiaso esalta la Juve e sui social spunta una foto segno del destino

"Fino alla fine qui non è una frase fatta, è uno stile di vita" . Il dolce risveglio di Andrea Cambiaso , match-winner con un gol al 97' di Juve-Verona , è stato seguito da un post su Instagram: carosello di foto e una frase che cita il celebre motto caro ai tifosi e al club bianconero per descrivere le sensazioni a freddo per un momento magico: quello vissuto all'Allianz Stadium, quello del suo primo gol con la Juve .

Cambiaso bambino con la maglia della Juve, il fermo immagine è virale

Sui social è diventata virale un fermo immagine quasi profetico: Andrea Cambiaso da bambino, allora nelle giovanili del Genoa, che si guarda intorno estasiato al "Ferraris" prima di un Genoa-Juve mentre è davanti a Ivan Juric, ironia della sorte attuale tecnico del Torino. "Baby Cambiaso" indossa una maglia della Juve nel classico rituale pre-partita che prevede l'ingresso in campo dei bambini con i calciatori di cui un giorno sperano di ricalcare le orme. Impossibile, allora, non pensare a una sorta di segno del destino per il cursore di fascia mancina che la Juve ha acquistato proprio dal Genoa e su cui ha deciso di puntare in questa stagione al ritorno dal prestito dal Bologna.