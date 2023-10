Juve, la dura polemica di Kean dopo il gol annullato: "I truffatori..."

Cosa è successo tra Kean e Faraoni?

Kean era riuscito a gonfiare la rete dopo un contrasto con Faraoni. Il Var ha indotto l'arbitro ad annullare la marcatura per una sbracciata della punta bianconera nei confronti del difensore del Verona. Le immagini successive, però, mostrano come lo stesso Faraoni vada a terra dolorante solo dopo il gol di Kean, come se fosse una simulazione. Le immagini non sono passate inosservate allo stesso Kean, il quale su Instagram ha commentato: "I truffatori non si fermano, continuano!".