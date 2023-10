I segreti di Allegri e della Juve tra dieta, allenamenti speciali e riposo

Tempo. Allegria. Dettagli. Max Allegri , quando con il suo staff ha iniziato a preparare la nuova stagione della Juventus , senza coppe , ha deciso di non inventarsi niente di nuovo. Nessuna rivoluzione, nessun metodo mai visto prima: lascia fare agli altri gli scienziati del pallone . Lui ha semplicemente deciso di coniugare passato e futuro, per prendersi il presente. Come? È tornato a quando allenava il Cagliari , i campioni non c’erano ma il tempo per lavorare con calma sì. Per godere del gusto di un allenamento fatto bene, di uno schema provato e riprovato, di un esercizio cambiato e di un ragionamento fatto sulla postura di un ragazzo. Quando giochi ogni tre giorni non c’è modo di fare tutto questo con continuità in mezzo alla settimana. Primo perché tre giorni se ne vanno così: rifinitura, partita, scarico. Secondo perché per tenere sempre alta la tensione tra campionato e coppa c’è bisogno di un lavoro che punti più al mantenimento dello status quo che a un’accelerazione progressiva nel corso della settimana. Visto che, allora, Max e la Juve si sono trovati costretti a sfruttare il solo impegno settimanale hanno deciso di farlo nel modo più semplice, ma più efficace, possibile.

Juve, i dettagli degli allenamenti

Gli allenamenti della Juventus sono simili a quelli del passato, anche se la presenza di molti giovani ha fatto sì che crescesse il lavoro di base. Ai campioni insegni meno, ai ragazzi di più. Elementare. Adesso, però, viene dedicato più tempo al singolo lavoro tra i reparti, all’aspetto fisico e anche all’analisi tattica. Non perché prima non si volesse, ma perché non c’era proprio modo. Ci sono allenatori, come Sarri, che più o meno velatamente dicono che non avere le coppe è un vantaggio. Allegri questo non solo non lo dice, ma neppure lo pensa. Con tutto quello che è successo alla Juve negli ultimi mesi, basta citare solo i nomi di Pogba e Fagioli, il lavoro in campo, con il pallone, è poi fondamentale per lasciare fuori dal ritiro tutte le tossine mentali.

Sonno, dieta e sfide

Gli allenamenti devono essere un piacere, non solo una fatica, perché ci deve essere il gusto di giocare a calcio, di tentare una giocata, di sfidarsi sui calci da fermo e sulle punizioni. Con il rischio di battere, in qualche momento, anche lo stesso allenatore, a cui sembra piaccia molto sfidare a piedi nudi i suoi calciatori (ci sono anche video che lo confermano). Ci sono poi altri due aspetti: quelli dell’alimentazione e del riposo. Le squadre che non fanno le coppe viaggiano meno e quindi riposano di più. Semplice, elementare anche questo: è un vantaggio che va sfruttato. Così come quello di avere una dieta regolare. Mangiare dal lunedì al sabato senza i pasti nei due giorni all’estero e avere la possibilità di cenare a casa almeno cinque sere a settimana aiuta a potersi allenare in modo più agile e continuo.

Allegri e il suo staff

Ultimo aspetto da non sottovalutare: lo staff. Allegri si fida molto dei suoi collaboratori e sembra che, tra tutti, Magnanelli e Padoin piacciano molto ai giocatori. Spesso li allenano a gruppi, dividendosi metà campo per far lavorare meglio l’organico. Puntando tutto sull’intensità e la competitività: se un pallone finisce fuori, loro, che ne hanno uno sempre sotto il braccio, lo rimettono subito in campo per non permettere ai giocatori di rifiatare. Se serve, poi, interviene Max. Allegria sì, ma guai a fare i furbi. Anzi, i bischeri.