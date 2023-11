Juve, Danilo e il retroscena del 2017: "È successo prima di andare al City"

Qual è il retroscena svelato da Danilo?

Danilo ha rilasciato una intervista a Mola, attraverso cui ha svelato un inedito retroscena: "Non l’ho mai raccontato, ma nel 2017 potevo andare alla Juve prima di approdare al Manchester City. Mentre parlavo con una persona della Juve ho chiesto se Alex Sandro rimanesse o andasse via. In quel momento c’erano tante squadre che lo cercavano. Se lui andava via per me era insostenibile andarci in quel momento. Alex per me è stato sempre un fratello. E’ l’amico vero che ho nel calcio. Giocare insieme a lui in campo è una cosa che non so spiegare. Se vedo che è in difficoltà un momento o che può succedere qualcosa ho quella voglia di andare lì a rimediare a quella situazione e aiutarlo. Questo è veramente bello. Lui è il padrino del mio figlio più piccolo, è uno di famiglia".