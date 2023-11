Da Rabiot a Locatelli, la Juve lavora ai rinnovi: i dettagli

Contratti, quali vuole rinnovare la Juve?

Tra gli obiettivi principali della Juventus c'è sicuramente Rabiot. Il centrocampista è in scadenza nel 2024 e si ragiona su una doppia opzione: da un lato c'è l'idea di un altro rinnovo annuale, altrimenti si potrebbe optare per un accordo di due o tre anni con l'ingaggio che verrà spalmato nel tempo. Vicina, inoltre, l'intesa con Locatelli che al momento ha il contratto in scadenza nel 2026: per il centrocampista si prospettano altri due anni di contratto. Resta il dubbio legato a Danilo, il quale ha il contratto fino al 2025, con la Juve che penserà in futuro alla situazione del proprio capitano.