Danilo: "Vi svelo chi è l'attaccante più forte che ho marcato"

Danilo ha poi parlato della scelta della maglia numero 6 del suo ruolo di capitano : "In primis ho scelto la maglia numero 6 perché è stata indossata da Scirea , che è stato uno storico capitano della Juventus e poi perché è un numero che può indossare chiunque a prescindere dal ruolo. Mi piace fare il difensore perché i difensori sono quelli che hanno di più il pallone, a me piace guidare la squadra anche col pallone. Sono entrato in campo contro il Napoli e dopo undici secondi ho segnato, pensa un po'…". La vita dopo il calcio: "Bisogna iniziare a prepararsi prima, sicuramente voglio fare l'università , psicologia , e poi magari potrei anche allenare ".

Danilo su Neymar

Danilo ha spiegato come reagisce agli errori: "Gli errori capiteranno sempre, è impossibile giocare a calcio senza sbagliare. Quando fai un errore bisogna pensare subito all'azione successiva per non sbagliare ancora". L'attaccante più difficile da marcare: "Neymar, è mio compagno da più i 13 anni in Brasile ma ci siamo affrontati quando ero al Real Madrid e lui al Barcellona ed è sempre stato difficile. Lui è proprio forte".