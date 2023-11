Diretta Allegri: interviste e conferenza stampa LIVE dopo Fiorentina-Juve

Allegri su Kean: "Stasera ha fatto una bella partita ma in quel momento della partita avevamo bisogno di Vlahovic e Milik". Poi sul gol di Miretti dice: "Da lui mi aspetto gol, come da tutti. È spesso criticato per le sue prestazioni ma in realtà è un ragazzo con grandi qualità".

Verso Juve-Inter

Allegri su Juve-Inter: "Non significa assolutamente niente, sappiamo che abbiamo dei limiti e abbiamo anche delle qualità importanti su cui dobbiamo lavorare. Prima c'è il Cagliari, con Ranieri che ha rimesso in piedi la squadra e viene da tre vittorie. L'Inter è costruita da anni per vincere gli scudetti e dobbiamo avere molto rispetto. Ora abbiamo il Cagliari poi la sosta e poi ci sarà Juve-Inter che è sempre bella da giocare".

La classifica della Juve

Allegri sulla classifica della Juve: “Bisogna sempre guardare avanti, ma non bisogna parlare di scudetto. Inter, Milan e Napoli in questo momento sono più attrezzate di noi. Abbiamo un bel gruppo con tanti giocatori giovani, c'è un buono spirito. Abbiamo fatto due partite diverse con il Verona e oggi. Si vince soffrendo e attraverso un'ottima fase difensiva. Poi è normale che bisogna migliorare alcune cose: nel secondo tempo se Kostic si abbassava sulla riga di Rugani non riusciva ad aprire il gioco. Abbiamo avuto un po' di difficoltà nel palleggio, però Szczesny non ha fatto nemmeno una parata nel secondo tempo. Siamo partiti bene, Chiesa è stato fermato in fuorigioco. Dobbiamo migliorare soprattutto nel due contro due davanti. La Fiorentina ha giocato un'ottima partita, faccio i complimenti a loro”.

Allegri commenta la vittoria

Allegri parla a Dazn: "Sono soddisfatto dei tre punti, della prestazione e di come l’hanno cercata i ragazzi. La Fiorentina è un avversario dififcile perché portano molti uomini davanti alla linea di palla, non era semplice. Nel gol abbiamo fatto una bella azione. Abbiamo sofferto più nel primo tempo, nel secondo tempo Szczesny non ha fatto neanche una parata nonostante tanti cross. Nel primo tempo abbiamo avuto due-tre situazione a campo aperto in cui abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio perché avevamo spazi per andare di là”.

Le statistiche di Fiorentina-Juventus

Possesso di palla sterile per la Fiorentina, che ha avuto il controllo del gioco nel 68% del tempo contro il 32% della Juve. 25-4 i tiri a favore dei viola, 4-3 quelli nello specchio della porta. 9-2 il conteggio dei calci d'angolo per la Fiorentina. Alla fine però ha vinto la Juve...

Allegri ama l'1-0

Dal ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus (2021-22), la squadra bianconera è quella che ha vinto più partite per 1-0 in Serie A: 17, almeno tre volte in più di qualsiasi altra avversaria in questo arco di tempo.

Juve, difesa impenetrabile

Sesta partita consecutiva senza subire gol in campionato per la Juventus, che non incassa reti dalla sconfitta per 4-2 con il Sassuolo del 23 settembre scorso.

Tra poco le parole di Allegri

L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, tra poco parlerà ai microfoni delle tv collegate e in conferenza stampa per commentare la partita della sua squadra al Franchi, contro la Fiorentina.