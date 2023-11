Allegri, corto muso da record con la Juve: la curiosità

Dal ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus (2021/2022) , quella bianconera è la squadra che ha vinto più partite per 1-0 in Serie A : 17 , almeno tre più di qualsiasi altra avversaria nel periodo. Più forte anche della scaramanzia.

Miretto decisivo contro la Fiorentina fa volare la Juve e Allegri

"Misura" è il termine scelto da Opta per sintetizzare il dato statistico relativo ad Allegri, sempre più re del "corto muso". Grazie al primo gol in Serie A di Miretti la Juve ha battuto la Fiorentina 1-0 al "Franchi" e si è portata a due punti dalla capolista Inter, che ha a sua volta superato 2-1 in trasferta l'Atalanta.