Vlahovic insultato dai tifosi della Fiorentina si infuria: "La prossima volta..."

Vlahovic, cosa è successo?

Ex di lusso insieme a Chiesa, Vlahovic è stato fischiato più volte dal pubblico del Franchi. Al termine della partita, dopo aver festeggiato con i compagni l'importante vittoria, l'attaccante bianconero si è lasciato andare, rispondendo agli insulti dei suoi vecchi sostenitori in maniera piuttosto stizzita: "Vincerete la prossima volta". Questa è stata la frase pronunciata da Vlahovic che non è passata inosservata al popolo fiorentino.